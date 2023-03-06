Культура 06 марта 2023, 11:26 Участницы группы «Тутси» выдвинули версии, кто скрывается под маской Скунса РИА «Новости»

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Шоу «Маска» на прошлой неделе чуть не покинул полюбившийся зрителю Скунс. Пока все гадают, кто скрывается в костюме, участницы группы «Тутси» выдвинули свои версии. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

У Марии Вебер самые широкие предположения. По ее мнению, под маской может быть любой артист: актер, певец или другой представитель шоу-бизнеса. Она не исключила даже, что костюм примерил на себя эпатажный лидер группировки «Ленинград».

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«Я склоняюсь к мнению, что это Сергей Шнуров или Антон Зацепин. Но быть Скунсом — это, наверное, очень невесело и отчасти даже обидно», — отметила Мария.

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Но Ирина Ортман более однозначна в своих предположениях. Она считает, костюм точно надел мужчина. И высказала версию о певце Арсение Бородине.

Также гадают и зрители. Дело в том, что сам Скунс дал несколько подсказок

Он сказал, что он ночной хулиган и лесной парфюмер. А еще, что этот гордый зверек не склонится даже перед царем зверей львом. Исходя из всех намеков, зрители выдвинули версии о Диме Билане, Елене Воробей, Анне Семенович, Александре Ревве и даже Илье Соболеве.

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