06 марта 2023, 11:26
Участницы группы «Тутси» выдвинули версии, кто скрывается под маской Скунса
Шоу «Маска» на прошлой неделе чуть не покинул полюбившийся зрителю Скунс. Пока все гадают, кто скрывается в костюме, участницы группы «Тутси» выдвинули свои версии. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.
У Марии Вебер самые широкие предположения. По ее мнению, под маской может быть любой артист: актер, певец или другой представитель шоу-бизнеса. Она не исключила даже, что костюм примерил на себя эпатажный лидер группировки «Ленинград».
Реклама
«Я склоняюсь к мнению, что это Сергей Шнуров или Антон Зацепин. Но быть Скунсом — это, наверное, очень невесело и отчасти даже обидно», — отметила Мария.
Реклама
Но Ирина Ортман более однозначна в своих предположениях. Она считает, костюм точно надел мужчина. И высказала версию о певце Арсение Бородине.
Также гадают и зрители. Дело в том, что сам Скунс дал несколько подсказок
Он сказал, что он ночной хулиган и лесной парфюмер. А еще, что этот гордый зверек не склонится даже перед царем зверей львом. Исходя из всех намеков, зрители выдвинули версии о Диме Билане, Елене Воробей, Анне Семенович, Александре Ревве и даже Илье Соболеве.
Музыка
Телевидение
Реклама
Реклама