Участница детского «Голоса» выступила на удаленке и вышла в финал

Одна из участниц шоу «Голос.Дети» на Первом канале Софья Туманова выступала удаленно из-за высокой температуры. Принимая во внимание текущую эпидемиологическую обстановку из-за коронавируса, организаторы разрешили девочке выступать из дома.

Руководство программы организовало участнице дистанционный доступ. Ее выступление транслировалось на большом экране на сцене в то время, пока сама она находилась у себя в квартире.

Выступление девочки произвело впечатление. Она попала в финал телепрограммы.

Ранее шоу «Голос.Дети» оказалось в центре скандала. Причиной стал ролик, на котором Валерия Базыкина и Манижа Аминова исполнили песню «Трава у дома». Его заблокировали на YouTube из-за нарушения авторских прав.