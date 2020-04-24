Участница детского «Голоса» выступила на удаленке и вышла в финал
Одна из участниц шоу «Голос.Дети» на Первом канале Софья Туманова выступала удаленно из-за высокой температуры. Принимая во внимание текущую эпидемиологическую обстановку из-за коронавируса, организаторы разрешили девочке выступать из дома.
Руководство программы организовало участнице дистанционный доступ. Ее выступление транслировалось на большом экране на сцене в то время, пока сама она находилась у себя в квартире.
Выступление девочки произвело впечатление. Она попала в финал телепрограммы.
Ранее шоу «Голос.Дети» оказалось в центре скандала. Причиной стал ролик, на котором Валерия Базыкина и Манижа Аминова исполнили песню «Трава у дома». Его заблокировали на YouTube из-за нарушения авторских прав.