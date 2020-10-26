Участница «Детского Евровидения» от России показала клип на конкурсную песню

Вышел клип 11-летней Софии Феськовой под названием «Мой новый день» на песню для «Детского Евровидения-2020». Съемки проходили в Москве неделю назад.

Клип срежиссировала команда VM crew. Феськова предстала в образе юной художницы, которая своими картинами вдохновляет других детей верить в себя и свою мечту.

«Детское Евровидение» 29 ноября будет уже 18-м конкурсом в истории. Он пройдет в формате телемоста из-за пандемии коронавируса. Ведущие будут объявлять конкурсантов из студии в Варшаве, а участники будут находиться в телестудиях своих стран. В 2020 году в финал вышли юные исполнители из России, Армении, Белоруссии, Франции, Грузии, Казахстана, Мальты, Нидерландов, Сербии, Испании, Украины, Польши и Германии.

Прямую трансляцию в России будет вести телеканал «Карусель», начиная с 18:00. Сам конкурс проводится с 2003 года. В нем принимают участие певцы и певицы в возрасте до 14 лет из стран, входящих в Европейский вещательный союз.