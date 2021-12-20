Участница «Детского Евровидения» из России поделилась впечатлениями от конкурса в Париже

Таня Меженцева, которая 19 декабря представила Россию в финале конкурса «Детское Евровидение», поделилась своими эмоциями от выступления и от самого мероприятия в Париже. Она рассказала, что постоянно ощущала огромную ответственность и рада, что в итоге все получилось.

Таня Меженцева стала седьмой по итогам конкурса. Победила участница из Армении Малена, которая исполнила песню Qami, qami («Ветер, ветер»). Ее результат — 224 балла. Второе место заняла конкурсантка из Польши Сара Джеймс. Третье место занял участник из Франции Энцо, который со своим заводным хитом очень полюбился публике.

«Я чувствовала большую ответственность в финале конкурса — ведь я представляла нашу большую страну. Конечно, я волновалась. Но у нас все получилось, потому что мы с моей командой много работали над моим номером», — процитировала слова Тани пресс-служба Академии Игоря Крутого.

Всего в финале «Детского Евровидения» приняли участие дети из 19 стран. Гостем мероприятия стала Барбара Прави, которая в этом году блистала на взрослом конкурсе Евровидение в Роттердаме. Она исполнила свой хит Voila.