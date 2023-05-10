Культура 10 мая 2023, 14:48 Участники «Московского долголетия» снимутся в новом сериале Участников проекта «Московское долголетие» пригласили на кастинг для съемок в кино Департамент труда и социальной защиты

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Участников проекта «Московское долголетие» ждут на съемках нового сериала. Именно жители столицы старшего возраста станут главными героями кинокартины. Участие — бесплатное. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Филиппов.

«Проект „Московское долголетие“ уже давно вышел за рамки досуговой программы. Вместе с нашими участниками мы создаем уникальные творческие продукты — фильмы, спектакли, выставки, литературные сборники, и привлекаем к их воплощению медийных личностей», — подчеркнул Филиппов.

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Съемки пройдут в рамках фестиваля кино и театра проекта «Серебряная астра». Сериал задуман в жанре мокьюментари — это игровое кино, в котором имитируется документальная съемка. По сценарию, будет десять тематических эпизодов. А партнерами участников по съемочной площадке станут известные кинозвезды: Александр Олешко, Анна Ардова, Родион Газманов, Ольга Кузьмина, Дмитрий Бикбаев, Сергей Майоров.

Кастинги пройдут в Москве 13,16 и 20 мая. Подробнее с условиями проведения можно ознакомиться по ссылке.

Фестиваль «Серебряная астра» пройдет в столице уже в четвертый раз. В прошлом году начинающие режиссеры представили спектакль из пяти новелл.