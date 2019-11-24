Участники Детского Евровидения-2019 повезли на конкурс обереги

Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак рассказали о своих талисманах-оберегах, которые юные исполнители взяли с собой в Польшу на конкурс. Они помогут победить.

«У меня есть маленький талисман, который мне помогает справиться со страхом — это старинная монета времен Екатерины I, которую я сама нашла на даче. На всех ответственных выступлениях она всегда со мной. И сегодня перед выходом на сцену ArenaGliwice я подложу ее под пятку», — рассказала Меженцева. Ее слова привело РИА «Новости».

Второй участник дуэта Денберел Ооржак привез с собой на конкурс целых два талисмана. Это игрушка и браслет.

«Я привез с собой в Польшу небольшую плюшевую игрушку на удачу, также у меня на щиколотке есть браслет-талисман. А еще перед выступлением я буду танцевать за кулисами, чтобы прогнать страх», — рассказал подросток.

Может быть дело и не в талисманах, но парню на репетиции стало плохо прямо на сцене и его срочно отправили в больницу. Врачи провели Денберелу тщательный медицинский осмотр и заверили, что он совершенно здоров. На следующий день его выписали.