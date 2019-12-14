Участник «Голоса» удивил жюри необычным исполнением хита Rammstein
Певец из команды Сергея Шнурова примерил на себя образ Зорро. Участник превратил рок-композицию в театральное представление с танцами и мелодичным вокалом. И эти метаморфозы высоко оценили члены жюри и зрители.
«Это был динамичный артистичный номер», — отреагировал Валерий Сюткин.
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Этой же точки зрения придерживается Арсен Стоян. По его словам, Набиев по-хорошему удивил. Ему понравился «отличный номер и великолепный выбор песни», потому что именно таким должен быть современный «Голос».
Эстрадная певица Валерия призналась, что никогда не была фанаткой Rammstein. Однако исполнение хита Набиевым пробрало ее до мурашек.
Несмотря на положительные отзывы наставник Сергей Шнуров выбрал Антона Токарева. Этот участник конкурса прошел в следующий этап.
Набиева «спасла» певица Полина Гагарина. Теперь он продолжит бороться за победу в ее команде.