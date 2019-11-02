Участник Евровидения не смог пройти слепой отбор в «Голосе»

Артист исполнил лирическую композицию «Подберу музыку», мелодию к которой записал Раймонд Паулс, а стихи написал Андрей Вознесенский. Ее пел певец из Эстонии Яак Йоала. Однако Алехно не прошел слепые прослушивания восьмого сезона шоу. Ни один член жюри не повернулся в сторону артиста.

Поражение Алехно первой прокомментировала российская певица Полина Гагарина.

«Ааа, какой кошмар. Все было идеально. Это уже дикая усталость и я не могу понять, как я могла. Это ужасно. Я пропустила. А вы чего? Почему вы не повернулись?!» — отметила она, когда узнала, кто только что перед ней выступал.

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Гагарина знает белорусского певца давно и считает его потрясающим. Поэтому сейчас не понимает, почему не узнала его. Россиянка попросила у Алехно прощения.

Свой отказ также прокомментировали остальные члены жюри — Валерий Сюткин, Сергей Шнуров и Константин Меладзе. Оказалось, что им не хватило оригинальности в исполнении.

«Совокупность вас и этой песни привела к абсолютно ресторанному пению.Такое пение совсем неплохо, но оно подразумевает, что слушать такую музыку надо выпившим», — высказал свое мнение Меладзе.

Шнуров поддержал коллегу. После этого уже Сюткин встал на сторону конкурсанта и сказал, что «никакого ресторана не почувствовал».

За кулисами Алехно признался, что не расстроился и в 60 лет не будет жалеть об этом поражении.

В 2004 году Руслан Алехно победил в конкурсе «Народный артист» на телеканале «Россия-1». Он также представлял Белоруссию на Евровидении в 2008-м. Кроме того, певец победил в третьем сезоне шоу «Один в один!». А в 2013-м музыкант получил награду «За вклад и развитие культуры России».