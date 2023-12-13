13 декабря 2023, 11:12
Учащиеся московских школ искусств стали призерами конкурса «Щелкунчик»
Собянин: ученики московских школ искусств победили в конкурсе «Щелкунчик»
Учащиеся московских музыкальных школ добились высоких результатов и взяли призы на Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик». Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Поздравляю с заслуженными наградами и желаю ребятам новых творческих успехов», — написал ребятам Сергей Собянин.
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Финал состязания состоялся в Концертном зале имени П. И. Чайковского.
Елизавету Гамарис из Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных наградили «Золотым Щелкунчиком» в категории «Духовые и ударные инструменты». Ученик этой же школы Дени Кохановский получил награду «Золотой Щелкунчик» в категории «Фортепиано».
Александра Бурова, также из музыкальной школы имени Гнесиных, наградили «Серебряным Щелкунчиком» в категории «Духовые и ударные инструменты».
Алиса Чередникова из Академии джаза и Владимир Рублев из школы имени Гнесиных завоевали «Бронзового Щелкунчика» в номинациях «Духовые и ударные инструменты» и «Фортепиано» соответственно.
В конкурсе принимали участие молодые таланты до 15 лет из различных стран, включая Россию, Великобританию, Германию, Узбекистан, Казахстан, Китай и Чили. Участники исполняли как классические произведения, так и композиции современных авторов.
В международном конкурсе инструментальной музыки имени Яна Сибелиуса JSFest победили студенты из города Химки. Участников судили профессиональные музыканты.
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Сергей Собянин
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