Культура 13 декабря 2023, 11:12 Учащиеся московских школ искусств стали призерами конкурса «Щелкунчик» Собянин: ученики московских школ искусств победили в конкурсе «Щелкунчик» Сайт мэра и правительства Москвы

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Учащиеся московских музыкальных школ добились высоких результатов и взяли призы на Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик». Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Поздравляю с заслуженными наградами и желаю ребятам новых творческих успехов», — написал ребятам Сергей Собянин.

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Финал состязания состоялся в Концертном зале имени П. И. Чайковского.

Елизавету Гамарис из Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных наградили «Золотым Щелкунчиком» в категории «Духовые и ударные инструменты». Ученик этой же школы Дени Кохановский получил награду «Золотой Щелкунчик» в категории «Фортепиано».

Александра Бурова, также из музыкальной школы имени Гнесиных, наградили «Серебряным Щелкунчиком» в категории «Духовые и ударные инструменты».

Алиса Чередникова из Академии джаза и Владимир Рублев из школы имени Гнесиных завоевали «Бронзового Щелкунчика» в номинациях «Духовые и ударные инструменты» и «Фортепиано» соответственно.

В конкурсе принимали участие молодые таланты до 15 лет из различных стран, включая Россию, Великобританию, Германию, Узбекистан, Казахстан, Китай и Чили. Участники исполняли как классические произведения, так и композиции современных авторов.

В международном конкурсе инструментальной музыки имени Яна Сибелиуса JSFest победили студенты из города Химки. Участников судили профессиональные музыканты.