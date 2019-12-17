«У каждого фильма свой ареал зрителей». Депутат Драпеко — о включении «Дылды» в шорт-лист «Оскара»
Депутат Госдумы Елена Драпеко поделилась с «Политикой сегодня» своим впечатлениями от картины Кантемира Балагова «Дылда», которая оказалась в списке претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный художественный фильм».
Парламентарий призналась, что ей не понравилась работа молодого режиссера, и она выразила сожаление, что фильм попал в шорт-лист кинопремии. Драпеко напомнила, что у «Оскара», как у других фестивалей, свои пристрастия, и зачастую побеждают те картины, которые ей не нравятся.
«У каждого фильма свой ареал зрителей. <…> Искусство вообще — это дело вкуса», — цитирует первого зампреда думского Комитета по культуре «Экономика сегодня».