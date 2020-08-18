У фильма «Интерстеллар» может появиться сиквел

В своем материале издание ссылается на инсайдера, который, как подчеркивается, надежен и уже неоднократно «сливал» информацию задолго до того, как она была официально подтверждена.

При этом компания Warner Bros. хочет, чтобы Кристофер Нолан снова занял режиссерское кресло или же работал бы над сценарием картины.

По имеющимся сведениям, сиквел должен начинаться с того места, где закончился первый фильм, а именно главный герой Купер отправится на далекую, но пригодную для жизни планету, обнаруженную профессором Брэнд.

Оригинальный «Интерстеллар» при бюджете в 165 миллионов собрал более 677, поэтому интерес Warner Bros. к идее сиквела проекта вполне обоснован. При этом пока остается неизвестным захочет ли Кристофер Нолан приступить к работе над продолжением своей успешной картины.

В декабре 2019 года «КиноПоиск» назвал лучшие фильмы ушедшего десятилетия. В тройке лидеров оказалось сразу два фильма Нолана и один из них — оскороносный «Интерстеллар».