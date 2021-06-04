Творческую деятельность намерены законодательно закрепить в РФ

Глава российского Минкульта Ольга Любимова рассказала о планах законодательно закрепить творческую деятельность людей, которые не являются членами крупных культурных учреждений. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Люди, которые занимались творчеством и не были членами труппы Большого театра, например, или не работали в команде Федора Бондарчука или Никиты Михалкова, это как бы люди, которые такие настоящие бойцы в некотором смысле, потому что экономически им было очень тяжело», — цитирует министра «Парламентская газета».

Она напомнила, что у этого направления деятельности нет своего ОКВЭД, поэтому сейчас идет работа над его законодательным закреплением. Любимова добавила, что проект находится на стадии обсуждения.