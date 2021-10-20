Автор клипа с депутатом от КПРФ Петром Гениным рассказал о своей творческой задумке

Самый молодой депутат от КПРФ в городе Киржач Владимирской области Петр Генин снялся в клипе рэпера и оказался в центре общественного обсуждения. Видео вызвало интерес у комиссии по депутатской этике Совета народных депутатов. 21-летнего парламентария заподозрили в ЛГБТ-пропаганде.

Сам депутат поделился, что поучаствовать в съемках его пригласил его хороший друг, автор песни. «360» связался с этим приятелем Константином и узнал, какая творческая задумка лежала в основе его клипа.

Константин рассказал, что является профессиональным танцором, преподает современные танцы — и работает в достаточно известной в хореографических кругах студии. У него занимаются и дети, и взрослые. Константин поделился, что однажды ему как творческому человеку пришла идея написать рэп и снять собственный клип. Песню хотели сделать просто веселой и «прикольной», без всякого глубинного смысла.

Артист совершенно не ожидал той реакции, которую вызовет его творение, а именно сцена с молодыми людьми на кровати. Константин рассказал, что хотел таким образом просто подколоть своих хороших друзей. На заднем фоне над кроватью висит картина, по телевизору тоже показывают танцевальную студию. Все кадры были с юмором адресованы именно им. И приятели узнали себя, оценили шутку и повеселились над кадрами.

Константин добавил: «вся заваруха, которая возникла вокруг клипа, обрушилась на него внезапно и стала полной неожиданностью». Впервые Константин увидел какие-то фразы о пропаганде ЛГБТ в комментариях в интернете.

«Я в комментариях это увидел. Мы опубликовали в „Подслушке“ и в один момент стали читать комментарии. Я утром смотрю — и у меня прямо глаза на лоб. Какая еще пропаганда? О чем речь? У меня вообще другие цели были!», — рассказал Константин.

Депутата от КПРФ Петра Генина Константин решил позвать просто по дружбе. Он признался, что совершенно не разбирается в политике и по сей день не знает даже, в какой партии состоит его приятель. Теперь Константин переживает только за одно: с чужой руки и неправильного понимания он мог подставить других людей.

В целом артист собирается продолжать снимать клипы и писать песни, даже если первый «блин» по каким-то причинам вышел комом. Константин говорит, что на собственном опыте он впредь будет осторожнее со сценами в своих творениях. Следующая песня уже почти готова.