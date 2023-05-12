Культура 12 мая 2023, 14:04 Творческие коллективы Тюменской области выступят на сценах Ямала и ХМАО

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Гастроли творческих коллективов Тюменской области пройдут на Ямале и в Ханты-Мансийском автономном округе в рамках межрегионального проекта «Культурное сотрудничество». Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Telegram-канал губернатора Александра Моора.

Свои лучшие постановки жителям северных городов покажут Тюменский драмтеатр, региональный филармонический оркестр и ансамбль «Зори Тюмени». Гастроли пройдут в Салехарде, Новом Уренгое, Сургуте, Нефтеюганске.

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Отмечается, что часть билетов на концерты будет разыграна в соцсетях.