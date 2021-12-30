Творческая мастерская «Невский баталист» соорудила новые локации для трехмерной панорамы «Ленфильма»

На «Ленфильме» продолжают создавать уникальные трехмерные панорамы, которые посвящаются Великой Отечественной войне. Занимается работами по созданию локаций творческая мастерская «Невский баталист», написало издание «Петербургский дневник».

Посетители смогут увидеть воссозданный католический костел в одной из белорусских областей. По словам пресс-секретаря команды Маргариты Поповой, здесь будут сделаны арочные потолки, цветные мозаики со следами осколков и подпалинами. Также на локации представят реальных исторических личностей, среди которых будет и Мария Сухова, одна из женщин-операторов, которые занимались созданием фронтовой кинохроники.

Еще одна локация, которая появится на «Ленфильме», будет называться «Возвращение на родину». Для нее создатели сделают железнодорожный вокзал и два вагона. Там посетители смогут увидеть актеров известных фильмов о войне.

«Если кто-то хочет посмотреть, как создается панорама, знаю, что многие видели наши проекты и людям интересно оказаться за кулисами, мы хотим организовать несколько таких экскурсий в январе», — отметила Попова.

Трехмерная панорама — это путь участников войны, рассказанный через личные истории фронтовиков и различные эпизоды, которые проходили на территориях от Ленинграда до Берлина. Здесь будут спроектированы рельеф, макеты техники, элементы зданий и фигуры героев.

Команда проекта ищет помощников, которые могут написать на почту info@batalist.ru с пометкой «Волонтер». Первые посетили смогут попасть на панораму в начале 2022 года.