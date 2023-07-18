Культура 18 июля 2023, 12:53 Турниры и мастер-классы в Международный день шахмат проведут в Москве Заммэра Москвы Сергунина: Международный день шахмат отметят в столичных парках 20 июля Сайт мэра и правительства Москвы

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В этот четверг, 20 июля, в Москве отметят Международный день шахмат. В парках проведут турниры и мастер-классы, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

В течение всей недели в шести парках столицы будут проходить шахматные турниры. К примеру, соревнования любителей и профессионалов состоятся 21 июля в Гончаровском парке. Наталья Сергунина Заместитель мэра Москвы

Сергунина добавила, что 22 июля в музее-заповеднике «Коломенское» для детей и взрослых пройдут тематические мастер-классы. А 20 и 23 июля — турниры в парках Таганский и 50-летия Октября.

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Кроме этого, вне времени фестиваля поиграть в шахматы можно в «Филях», «Сокольниках», «Кузьминках» и Воронцовском парке, на территории зоны отдыха «Красногвардейские пруды» и музея-заповедника «Царицыно».

Также возле Купавенского пруда в Перовском парке есть не только столы для игр, но и зона отдыха с мягкими пуфами. А в центральной части Измайловского парка на аллее Большого Круга проводят бесплатные мастер-классы.