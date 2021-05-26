Туристов начнут пускать на заводы в Челябинской области

Челябинский трубопрокатный завод начнет принимать туристов в рамках соглашения с Агентством стратегических инициатив. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Уточняется, что в регионе планируется развитие промышленного туризма.

«Экскурсионная программа объединяет промышленную эстетику, подробный и увлекательный рассказ о производстве и истории людей, которые здесь работают», — рассказала руководитель программы по развитию промышленного туризма Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко.

Экскурсии на завод проводились и ранее. За это время его посетили более 200 тысяч человек.