Туристический ретропаровоз пройдет из Нижнего Новгорода в Семенов 20 ноября | 360°

Культура 08 ноября 2022, 17:25 Туристический ретропаровоз пройдет из Нижнего Новгорода в Семенов 20 ноября

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Путешествие на ретропаровозе из Нижнего Новгорода в Семенов станет доступно для туристов 20 ноября. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

Программу поездки создал местный туроператор при поддержке министерства туризма региона. Путешествие займет один день. После прибытия в Семенов пассажиры посетят различные достопримечательности населенного пункта. Например, фабрику «Хохломская роспись», где для них пройдет мастер-класс, Историко-художественный музей и другие.

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«Нижегородская область славится своей историей, культурой и бережным отношением к народным промыслам, среди которых особое значение имеет хохломская роспись», — заявил министр туризма региона Сергей Яковлев.

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