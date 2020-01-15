Туриста обвинили в разрушении древнего города инков в Перу
Руководство Перу держит под стражей туриста, который приехал посетить Мачу-Пикчу и нечаянно повредил достопримечательность. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на новостной портал Telam.
Группа туристов из разных стран посреди ночи пробралась на территорию древнего города и по неосторожности разрушила часть стены Мачу-Пикчу.
Полиция провела проверку по данному инциденту и в итоге отпустила только пятерых из шести путешественников. Последнего обвинили в нанесении ущерба памятнику архитектуры. По законам Перу, за подобное нарушение полагается до восьми лет тюрьмы.