Туриста обвинили в разрушении древнего города инков в Перу

Группа туристов из разных стран посреди ночи пробралась на территорию древнего города и по неосторожности разрушила часть стены Мачу-Пикчу.

Полиция провела проверку по данному инциденту и в итоге отпустила только пятерых из шести путешественников. Последнего обвинили в нанесении ущерба памятнику архитектуры. По законам Перу, за подобное нарушение полагается до восьми лет тюрьмы.