Турецкий сериал «Возрождение. Осман» продлят на второй сезон

Главную роль в нем исполняет Бурак Озчивит. У сериала очень высокие рейтинги, поэтому для него снимут продолжение. Второй сезон также может стать непоследним, если будет пользоваться популярностью у зрителей.

Ранее стало известно, что за последние два года крупнейшей премьерой HBO стала новая версия сериала «Перри Мейсон», который основан на цикле романов Эрла Гарднера. В день премьеры первый эпизод сериала посмотрели 1,7 миллиона зрителей. Отмечается, что это рекорд для HBO. В первый день экранизация «Чужака» Стивена Кинга собрала 1,2 миллиона просмотров, а сериал «Хранители» привлек полтора миллиона зрителей.

Также Олеся Железняк, российская актриса театра и кино, рассказала, что официально съемки нового сезона сериала «Сваты-7» пока не перенесли, но такие разговоры есть. Артистка надеется, что в августе съемочный процесс будет возобновлен. Должен был начаться в июне, но из-за пандемии коронавирусной инфекции это сделать не получилось.