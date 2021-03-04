Турецкий сериал побил рекорды

Турецкий сериал «Невинность», премьера которого состоялась в феврале 2021 года, побил рекорды. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Пока что вышло две серии проекта.

В ленте снялись актриса Дениз Чакыр из сериала «Великолепный век» и Хюлья Авшар, известная по кинокартине «Великолепный век. Империя Кесем».

По сюжету «Невинности» сын богатых родителей, Илькер, жестоко избил свою девушку Эллу и некоторое время думал, что та умерла.

При написании сюжета сценарист сериала Сырма Янык вдохновилась реальной историей, которая 11 лет назад прогремела на всю Турцию. В сентябре 2009 года в Стамбуле задержали сына известного бизнесмена Джема Гарипоглу. Молодого человека обвиняли в убийстве своей возлюбленной — 17-летней Мюневвер Карабулут.

Следствие выяснило, что мужчина пырнул девушку ножом в шею, потом обезглавил ее труп, а тело выбросил в мусорный контейнер. Мать и дядя Гарипоглу пытались скрыть улики, за это их признали пособниками. За расследованием преступления следила вся Турция. В Стамбуле проходили акции протеста, а нескольких полицейских лишили высоких должностей.

В 2011 году Гарипоглу приговорили к 24 годам тюрьмы. В 2014-м он покончил жизнь самоубийством в своей камере. Мать и дядя молодого человека получили по три года заключения.