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    22 июля 2020, 16:17

    Турецкие власти отказали сервису Netflix в съемках сериала о гее

    Полина Петрова

    Турецкие власти отказали стриминговому сервису Netflix в съемках сериала «Если бы только» по причине наличия в нем героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией, сообщила «Газета.ру» со ссылкой на портал Deadline.
    Турецкие власти отказали сервису Netflix в съемках сериала о гее

    Компания не согласилась убрать этого персонажа из сюжета. Netflix отменил производство многосерийной ленты.

    «Netflix остается верным подписчикам из Турции и турецкому творческому сообществу. Мы гордимся талантливыми людьми, с которыми работаем», — пояснили сотрудники сервиса.

    Впервые турецкий сериал «Защитник» появился на Netflix два года назад.

    Новости SMI.FM