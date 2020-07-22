Турецкие власти отказали сервису Netflix в съемках сериала о гее

Компания не согласилась убрать этого персонажа из сюжета. Netflix отменил производство многосерийной ленты.

«Netflix остается верным подписчикам из Турции и турецкому творческому сообществу. Мы гордимся талантливыми людьми, с которыми работаем», — пояснили сотрудники сервиса.

Впервые турецкий сериал «Защитник» появился на Netflix два года назад.