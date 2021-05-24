Победители «Евровидения» запланировали концертный тур в Россию

Участники итальянской группы Maneskin, победившие на международном песенном конкурсе Евровидение-2021, хотят провести большой концертный тур. Как сообщили музыканты по прибытии из Роттердама в Рим, он должен включать в себя и Россию.

Давида Дамиано, Виктории Де Анжелис, Томаса Раджи и Итана Торкио сообщили ТАСС, что на конкурсе просто попали в «струю настроения» и «здорово развлеклись». Они не смогли ответить, что для них было важнее итальянский или европейский конкурсы.

«Мы не сравниваем. Скажем так: шаг за шагом. Мы были безумно довольны победой в Сан-Ремо, но Евровидение — это что-то особенное, особенно в такой необычный момент. И Италия не побеждала столько лет, и поэтому победить стало для нас еще большей честью», — сообщили исполнители агентству.

Музыканты хотят возобновить работу над новым альбомом, его выход намечен на конец года. В декабре должны начаться гастроли по Европе, и Россия обязательно будет в них включена.

Участники группы Maneskin высоко оценили вступление представительницы России Manizha. В ее песне содержался посыл к «независимой женщине», а сама она оказалась приятным человеком впечатляющей харизмы и энергетики.

Певица Manizha не хочет второй раз выступать на Евровидении, потому что она любит браться за что-то новое. Но она подчеркнула, что «семья» конкурса приняла ее очень хорошо, и она готова принять участие в «классной коллаборации», если ей предложат.