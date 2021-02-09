Туминас предрек «Гоголь-центру» «тихое умирание» без Серебренникова

Художественный руководитель Театра им. Вахтангова Римас Туминас в беседе с радио Sputnik рассказал, что ждет «Гоголь-центр» после ухода художественного руководителя Кирилла Серебренникова.

Напомним, что Серебренников объявил об уходе с поста в своем Instagram-аккаунте. Его контракт в театре истекает 25 февраля. Мужчина возглавлял труппу «Гоголь-центра» около восьми лет.

«Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах», — написал он в публикации.

Как считает Туминас, такое событие в корне изменит театр.

«Я уверен, что это будет другой театр. Такая личность, как Серебренников, создал его. Продолжения нет, только тихое умирание. Это натуральный процесс, надо пожелать, чтобы театр не ушел из театрального пространства, чтобы начал новую жизнь», — поделился мыслями режиссер.

Он отметил, что новому руководителю необходимо беречь все ценное в театре. При этом важно создавать новую базу. По мнению Туминаса, нужно сохранить и актеров, и спектакли Серебренникова. Специалист подчеркнул, что без контроля постановки надолго не сохранить.