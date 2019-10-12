Цой будет петь. Группа «Кино» рассказала, как пройдет первый за 30 лет концерт

Группа «Кино» даст два концерта в Москве и Санкт-Петербурге. Участники коллектива не выходили на сцену 30 лет, но оказывается, эти выступления — не привязка к такой дате. Бывший музыкант группы Игорь Тихомиров рассказал «360», как проходит подготовка к музыкальному мероприятию, и почему поклонникам пришлось так долго ждать.

Выступления в двух столицах будут сопровождаться уникальным видеорядом. Кроме того, инженеры оцифровали голос Виктора Цоя. Как им это удалось, объяснил Тихомиров. У участников группы остались многоканальные записи начиная с 1985 года, с альбома «Группы крови».

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«Есть отдельная дорожка, где звучит голос Виктора. Мы берем его за основу нашего концерта, оцифровываем и очищаем от всей технической грязи, которая присутствовала на ленте. И используем этот голос как вокалиста. Остальные все — живые музыканты играют», — рассказал Тихомиров.

Группа «Кино» выйдет на сцену впервые за 30 лет. Однако музыканты намеренно не подгоняли выступления к круглой дате.

«Никаких юбилейных, посмертных, день рожденческих… Мы не пытаемся делать привязок по датам», — отметил бывший участник коллектива.

По его словам, просто те даты на площадках в двух столицах оказались свободными. А отметить, например, 10-летие им мешали судебные тяжбы. Авторские права находились не в тех руках и не позволяли музыкантам работать с материалом, как они считают нужным. Только после завершения судебных разбирательств «Кино» начала работу над программой.

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Над деталями предстоящих концертов коллектив размышляет уже полгода, а впереди еще год. Участникам предстоит провести большую работу с видеорядом, чем сейчас и занимаются специалисты в Москве, рассказал Тихомиров. Помимо этого нужно подготовить музыкальный материал.

О гастрольном туре после концертов участники группы пока не думают.

«Основная задача сейчас — продвижение концертов уже объявленных в тизере. Давайте сначала дойдем до эти двух концертов больших. Это, поверьте, очень серьезная задача. Конечно, будем смотреть, насколько это востребовано», — отметил собеседник «360».

Двухчасовые концерты пройдут в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге 31 октября 2020 года и на «ВТБ Арене» в Москве 21 ноября 2020-го. Музыканты анонсировали концерты в клубе А2 в северной столице, где пели в честь 30-летия альбома «Звезда по имени Солнце».

На сцену выйдут гитарист «Кино» Юрий Каспарян и бас-гитаристы разных лет Игорь Тихомиров и Александр Титов. Продюсер — сын лидера группы Александр Цой.