Культура 28 февраля 2024, 15:37 «ТСН24»: четвертый сезон проекта «Том Сойер Фест» пройдет в Туле

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Тульские волонтеры начали подготовку к четвертому сезону всероссийского проекта «Том Сойер Фест». Об этом сообщил сайт «ТСН24» со ссылкой на данные участников программы.

Мероприятие направлено на восстановление исторической среды. Добровольцы своими силами приводят в порядок старинные деревянные дома.

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На 2024 год запланирована реконструкция двух необычных зданий. К работам приступят с наступлением подходящих погодных условий.