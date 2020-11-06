Цирки потеряли миллиарды из-за пандемии

Согласно сайту госзакупок, Тюменскому государственному цирку, например, нужно 500 тысяч в месяц для прокорма животных. А Большой Московский государственный цирк тратит почти 15 миллионов в год только на мясо, а еще более девяти миллионов — на фрукты и овощи для травоядных.

Кроме того, миллионы уходят на зарплаты десятков тысяч человек, которые работают в Росгосцирке. Среди них артисты, уборщики, водопроводчики, сантехники, электрики, генеральные директора, финансисты.

Самые большие затраты идут на оплату ЖКХ и содержание недвижимого имущества. В ноябре более трех миллионов ушло на ремонт душевых в Тюмени, а свыше четырех миллионов — на ремонт общежития цирка в Перми. Каждый месяц на один цирк тратится в районе 10–20 миллионов рублей. Всего же во владении Росгосцирка находится 40 организаций.

Частные цирки, в частности, передвижные цирки-шапито, попали в еще худшее положение. Если государственные цирки получают помощь от Росгосцирка, а цирки вне системы этой организации — от местных управлений культурой, то частники терпят серьезные потери. К последним относится и Цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре.

«За время отсутствия спектаклей, это где-то пять месяцев, убытки составили 100 миллионов рублей», — рассказал руководитель отдела рекламы и спецпроектов Московского цирка Никулина на Цветном бульваре Юрий Никулин.

Из этой суммы 15 миллионов ушло на кормление животных.