Церетели отреагировал на инициативу вернуть монумент Александра III на площадь Восстания

Церетели напомнил, что «это гениальный памятник гениального Паоло Трубецкого», а его архитектором был «гениальный Шехтель».

«Этот памятник отражает эпоху. Конечно, чудо, что после революции монумент сохранился. Сейчас, я знаю, идет много разговоров о том, вернуть его на место или нет и куда теперь его устанавливать. Город ведь тоже меняется, уже век прошел. Разрушать легко, создавать или воссоздавать потом сложно», — заявил Церетели.

По словам скульптора, «образ царя» должен находиться «на достойном месте». Он также прокомментировал перенесение памятников.

«Войны с памятью через борьбу с памятниками я считаю плохим делом. Но так, к сожалению, в истории бывает. На это все больно смотреть. Сколько бы ни сносили памятники, историю этим не поменяешь. Памятники сносят или переставляют, но никому от этого в итоге лучше не становится. Но это жизнь. Увы, опыт прошлых лет никого не учит», — пояснил Церетели.