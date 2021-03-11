Церетели одобрил перенос его «Аллеи правителей» из Москвы в Пензу

Скульптор Зураб Церетели лично одобрил перенос «Аллеи правителей России» из Москвы в Пензу. Об этом рассказал его помощник Серги Шагулашвили, его слова привела «Газета.ru».

В столице скульптурную композицию выставляли временно.

«Относится он к этому очень хорошо, согласовали с Зурабом Константиновичем все. В Москве эта аллея была временной экспозицией, а в Пензе будет на постоянной основе», — отметил Шагулашвили.

По его словам, такая инициатива поступила от помощника президента России Владимира Мединского и губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

«Аллею правителей России» открыли в 2017 году в Петроверигском переулке в Москве. В композицию входят памятники историческим личностям — от князя Рюрика до первого президента России Бориса Ельцина. В Пензе все 43 бюста российских правителей установят в сквере возле здания епархии. Рядом с ними появятся информационные стенды. Также горожанам предложат воспользоваться интерактивными программами, которые позволяют через мобильный телефон получать информацию об исторических личностях.

Церетели говорил, что задумал эту работу и приступил к ней около 40 лет назад.