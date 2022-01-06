Церемонию вручения «Грэмми» перенесли из-за коронавируса

Церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» перенесли на более поздний срок из-за ситуации с коронавирусом, а именно — распространения «омикрона».

Информация об этом была размещена на сайте Национальной академии искусства и науки звукозаписи. Изначально церемония вручения премии должна была пройти 31 января в Лос-Анджелесе, отметил RT.

«После тщательного рассмотрения и анализа [ситуации] с участием властей города и штата, экспертов в области здравоохранения и безопасности, сообщества исполнителей и наших многочисленных партнеров, академия звукозаписи и [телеканал] CBS отложили 64-ю ежегодную церемонию вручения премии «Грэмми», — говорится в опубликованном заявлении.

Как отметили организаторы, проведение церемонии в запланированный ранее день сопряжено с большими рисками из-за неопределенностей, которые связаны с распространением «омикрон»-штамма.

Новую дату проведения церемонии вручения «Грэмми» объявят позже.

О возможном переносе церемонии вручения «Грэмми» сообщалось еще в декабре прошлого года. Как уточнялось, дату могут сместить на конец марта или начало апреля. Также сообщалось о том, что вероятно, мероприятие перенесут в концертный зал под открытым небом «Голливудскую чашу».