Культура 30 декабря 2023, 18:21 Церемонию прощания со сценаристом Юрием Арабовым посетили более 100 человек Церемония прощания с писателем Арабовым прошла в московском храме РИА «Новости»

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Более 100 человек пришли на церемонию прощания со сценаристом, писателем и поэтом Юрием Арабовым. Об этом сообщил «Коммерсант».

Церемонии прощания и отпевания проходили в храме Святой Троицы Живоначальной в Хохловском переулке. Проводить писателя в последний путь пришли студенты и выпускники ВГИКа, его ректор Владимир Малышев, а также режиссеры Сергей Мирошниченко, Николай Лебедев и Александр Сокуров.

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Знаменитого сценариста похоронят 30 декабря на Троекуровском кладбище.

Юрий Арабов ушел из жизни в возрасте 69 лет. За годы творчества писатель создал сценарии ко множеству проектов. Он участвовал в создании сериала «Доктор Живаго» режиссера Александра Прошкина, фильмов «Фауст» и «Молох» Александра Сокурова.

Дебютной работой Арабова стал сценарий кинокартины «Одинокий голос человека», вышедшей в 1987 году. В 2008 году сценарист помог режиссеру Кириллу Серебренникову поставить фильм «Юрьев день», который стал лауреатом международных премий.