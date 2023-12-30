30 декабря 2023, 18:21
Церемонию прощания со сценаристом Юрием Арабовым посетили более 100 человек
Церемония прощания с писателем Арабовым прошла в московском храме
Более 100 человек пришли на церемонию прощания со сценаристом, писателем и поэтом Юрием Арабовым. Об этом сообщил «Коммерсант».
Церемонии прощания и отпевания проходили в храме Святой Троицы Живоначальной в Хохловском переулке. Проводить писателя в последний путь пришли студенты и выпускники ВГИКа, его ректор Владимир Малышев, а также режиссеры Сергей Мирошниченко, Николай Лебедев и Александр Сокуров.
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Знаменитого сценариста похоронят 30 декабря на Троекуровском кладбище.
Юрий Арабов ушел из жизни в возрасте 69 лет. За годы творчества писатель создал сценарии ко множеству проектов. Он участвовал в создании сериала «Доктор Живаго» режиссера Александра Прошкина, фильмов «Фауст» и «Молох» Александра Сокурова.
Дебютной работой Арабова стал сценарий кинокартины «Одинокий голос человека», вышедшей в 1987 году. В 2008 году сценарист помог режиссеру Кириллу Серебренникову поставить фильм «Юрьев день», который стал лауреатом международных премий.
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Москва 2023
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