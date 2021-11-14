Церемония вручения национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная» прошла в Москве

На сцене театра «Русская песня» прошла церемония вручения национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». Хореографический праздник переносили из-за пандемии коронавируса — премию ждали полтора года. Гран-при получили коллективы из Курска и Новосибирска.

Конкурс уже 15 лет проводит благотворительный фонд Илзе Лиепы, в нем принимают участие детские и юношеские танцевальные коллективы со всей России.

«Задача нашей премии — транслировать лучшие образцы танцевального творчества. Нам очень хочется, чтобы молодежь находила свое увлечение в жизни», — рассказала балерина, народная артистка России Лиепа.

Источник фото: «360»

В финале встретились восемь лучших команд. Участница мероприятия Анна Кабанова поделилась, что все, кто выходит на сцену «Весны священной», сильно волнуются. По ее словам, ее коллектив отрепетировал выступление до тонкостей, включая порядок действий при случае, если вдруг выключится музыка: один из танцоров в такой ситуации должен начать считать.

После конкурса зрители увидели гала-спектакль «Сказ о том, как Матвей Огненное Лихо одолел». В нем приняли участие победители прошлой премии и профессиональные артисты: Лиепа, Екатерина и Александр Стриженовы и Сергей Друзьяк. Знаменитости вышли на сцену в роли рассказчиков. Коллективы, которые взяли гран-при «Весны священной», будут участвовать в гала-спектакле в следующем году.