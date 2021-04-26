Церемония вручения кинонаград «Оскар» началась в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе стартовала церемония вручения наград американской киноакадемии. В этот раз из-за пандемии обладателей «Оскаров» объявят на вокзале Union Station. Также включения ожидаются из кинотеатра Dolby Theatre и нескольких европейских столиц.

На основной площадке собрались всего 170 гостей. Их рассадили с учетом социальной дистанции. При этом маски разрешено снимать во время церемонии.

В этом году кинопремии вручают уже в 93-й раз. Лидером по числу номинаций стал черно-белый фильм «Манк» Дэвида Финчера. Картина рассказывает о сценаристе фильма «Гражданин Кейн» Германе Манкевиче.

Также в категории «Лучший фильм года» представлены «Земля кочевников» с Фрэнсис Макдорманд, «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли, «Минари» о семье корейских мигрантов, «Девушка, подающая надежды», «Звук металла», «Иуда и черный мессия» и «Суд над чикагской семеркой».

Вечером в воскресенье в Москве вручили кинопремии «Ника», отметив картины 2019 и 2020 годов. «Дорогие товарищи» и «Француз» были признаны лучшими игровыми фильмами.