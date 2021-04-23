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    23 апреля 2021, 12:14

    Церемония награждения театральной премии «Золотая маска» прошла в Москве

    Полина Петрова

    Торжественная церемония награждения театральной премии «Золотая маска» прошла в Москве. В номинации лучший драматический спектакль победили создатели постановки «Сказка про последнего ангела», сообщил сайт ToDay News Ufa.

    Церемония награждения театральной премии «Золотая маска» прошла в Москве

    Юрия Бутусова, который работал над постановкой спектакля «Пер Гюнт», признали режиссером года. Лучшим балетом был назван «Жизель». В номинации «Опера/Спектакль» победу одержала постановка «Садко». Анна Антонова и Людмила Гаврилова получили награды на лучшие женские роли.

    Лидерами в мужской номинации стали Тимофей Трибунцев и Тимофей Мамлин. Драматург года — Дина Сафина. Вручение призов доверили Елизавете Боярской, Тимофею Кулябину и Владимиру Комлеву.