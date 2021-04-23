Торжественная церемония награждения театральной премии «Золотая маска» прошла в Москве. В номинации лучший драматический спектакль победили создатели постановки «Сказка про последнего ангела», сообщил сайт ToDay News Ufa.

Юрия Бутусова, который работал над постановкой спектакля «Пер Гюнт», признали режиссером года. Лучшим балетом был назван «Жизель». В номинации «Опера/Спектакль» победу одержала постановка «Садко». Анна Антонова и Людмила Гаврилова получили награды на лучшие женские роли.

Лидерами в мужской номинации стали Тимофей Трибунцев и Тимофей Мамлин. Драматург года — Дина Сафина. Вручение призов доверили Елизавете Боярской, Тимофею Кулябину и Владимиру Комлеву.