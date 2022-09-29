Церемония награждения победителей конкурса «Наследие моего района» прошла в Москве на ВДНХ | 360°

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29 сентября 2022, 12:45

Церемония награждения победителей конкурса «Наследие моего района» прошла в Москве на ВДНХ

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В Доме культуры на ВДНХ в Москве состоялось награждение победителей конкурса детского рисунка «Наследие моего района». Об этом написал сайт utro.ru.

Среди жюри присутствовали Зураб Церетели, Арина Шарапова, Алексей Шапошников, Мария Киселева, Алексей Шалаев, Лариса Неменская, Ольга Морозова, Алла Орлова, Петр Баранов и другие профессионалы.

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Юным москвичам необходимо было изобразить любой важный объект в районе проживания. Кто-то из участников конкурса рисовал архитектурные памятники и мосты, кто-то — храмы, парки, пруды.

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По словам руководителя столичного Департамента культурного наследия Алексея Емельянова, 34 участника конкурса получили призы и дипломы на церемонии награждения. Работы победителей можно было увидеть на выставке на Рождественском бульваре.

Москва

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