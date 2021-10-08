Цены на билеты в кино побили шестилетний рекорд

Цены на билеты в кино преодолели шестилетний рекорд. Средняя стоимость билета на прошлой неделе была почти 305 рублей — столько просмотр фильма в кинотеатре стоил только перед новогодними праздниками в 2015 году.

Но даже такая стоимость билета в кино еще не предельная. Скорее всего, цены на зрелища еще вырастут, предупредили РБК эксперты. Они связывают эту тенденцию с большим спросом на походы в кинотеатры в последнее время — в прокат выходили блокбастеры, премьеру которых специально откладывали из-за коронавируса. Кинокомпании боялись потерять деньги.

Особенно можно выделить фильмы «Веном-2» и «Дюна». Первый собрал за неделю больше 1,2 миллиарда рублей, а второй — около 1,4 миллиарда за три недели. С тех пор, как «Веном» только вышел на российские экраны, в кино сходили более пяти миллионов человек — почти как на новогодние праздники.

Интересно, что стоимость билетов в кино в России при общей инфляции в 26% растет очень медленно — только на 8%. Свои прогнозы относительно цен сделал первый заместитель председателя Союза кинематографистов России Олег Иванов. Он пояснил, что рост цен на 20–30% по сравнению с 2019 годом — это лишь попытка «отыграться» за простой кинотеатров во время жестких ограничений из-за пандемии. Иванов считает, что такая динамика еще будет сохраняться некоторое время и в Новый год средняя цена за билет может составить около 500 рублей.