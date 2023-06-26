Культура 26 июня 2023, 12:58 Центральную молодежную библиотеку № 122 откроют в Москве после капремонта Мэрия Москвы: Центральную молодежную библиотеку № 122 откроют 28 июня после капремонта Сайт мэра и правительства Москвы

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Центральную молодежную библиотеку № 122 с самым большим книжным фондом на юго-востоке Москвы откроют после капремонта 28 июня в 12:00, сообщила мэрия столицы.

В течение двухлетнего ремонта библиотеку на Волочаевской улице сделали просторнее. Дизайн помещения выполнили в стиле лофт, закупили новую комфортную мебель и оборудование. В здании появились концертно-лекционный зал, фойе с семиметровыми потолками и комнаты для занятий.

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Во время торжественного открытия пройдут встречи с детской писательницей Анной Флит и поэтессой Мариной Щегловой, а также с саунд-продюсером подкаст-студии Глебом Фадеевым. Также посетителей будут ждать мастер классы по рисованию и основам игры на глюкофоне. Кроме этого, мастер-классы проведут руководители школы кино и телевидения Янна Мазазолина и Алексей Маслов. Помимо читательского билета, посетители смогут получить памятный приз.

Для участия в церемонии открытия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Ранее онлайн-сервис «Библиотеки Москвы» составил детские подборки книг для чтения летом.