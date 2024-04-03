Культура 03 апреля 2024, 13:06 Центр современного искусства имени Сергея Курехина откроют в Петербурге

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В Петербурге уже в конце года может открыться Центр современного искусства имени Сергея Курехина. Об этом сообщил RT со ссылкой на местные СМИ.

Он будет располагаться на Васильевском острове в здании бывшего кинотеатра «Прибой», которое сейчас реконструируют.

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Обновление пространства началось восемь лет назад, 1 апреля 2016 года. Ожидается, что все работы закончат уже к декабрю.

В новом Центре оборудуют сцены, разместят музеи Медиатехники и Ленинградской рок-культуры и многое другое.

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