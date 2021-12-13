Центр современного искусства «Арт-станция» в Петербурге откроют в 2022 году

Центр современного искусства «Арт-станция» откроют в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на автора проекта Алексея Сергиенко.

Центр откроют к апрелю 2022 года. Он будет располагаться на территории фильтроозонной станции «Водоканала» на Пеньковой улице.

«Остается подвести отопление и провести водоснабжение. Скорее всего, вода появится в ближайший месяц уже, а на работы, связанные с отоплением, понадобится достаточно много времени. Чтобы его не терять, мы хотели бы стартовать, когда в Петербург придет тепло, а это ориентировочно апрель месяц», — отметил он.

Первое время центр будет работать в тестовом режиме. Полноценную работу планируют начать к лету 2022 года.