Центр национальных культур открыли в селе Яр-Сале на Ямале

Центр национальных культур «Яля Сэв» открыли в Яр-сале (ЯНАО). Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

«Строительство большого, сложного центра национальных культур далеко за Полярным кругом за 10 лет не раз останавливали. Обещал жителям, что обязательно его завершим. В считанные дни ЦНК стал сердцем культурной жизни села», — написал в социальных сетях губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Сейчас в здании ЦНК находятся 19 творческих объединений, две библиотеки, музей с выставочным залом и хранилищем, муниципальный архив и музыкальная школа.

Также там открыты концертный зал и кинотеатр, в котором уже прошел первый кинопоказ.