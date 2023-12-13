Культура 13 декабря 2023, 14:00 Центр народных промыслов и ремесел начал работу на Колыме

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В Магадане начал работу Центр народных промыслов и ремесел, в котором любой желающий сможет научиться резать по кости или делать украшения, а также посетить корякскую юрту. Об этом сообщил ОТР.

В центре посредине зала стоит шатер, покрытый шкурами, а рядом висит карта Магаданской области, вышитая колымскими мастерицами.

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«Корякская юрта — дилианта. По-корякски. Здесь мы постарались восстановить, как должно быть, все палки, треножки, палки на крышу и для очага», — рассказала журналистам ведущий методист ГАОУК «Образовательное творческое объединение культуры» Надежда Хай-Хутык.