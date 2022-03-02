Центр Мейерхольда объединили с театром «Школа драматического искусства»

Центр Мейерхольда объединили с московским театром «Школа драматического искусства» после ухода из центра директора Елены Ковальской. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на департамент культуры Москвы.

Художественный руководитель «Школы драматического искусства» Игорь Яцко рассказал, что для него эта новость стала неожиданной и он пока не имеет достаточной информации, чтобы давать комментарии.

«Но знаю, что в художественной жизни очень часто рождаются какие-то идеи из несовместимых начал. Как режиссер и как актер я это знаю наверняка. Сейчас происходят интересные слияния. Например, объединение Театра Джигарханяна и Театра сатиры. Я вижу, что это в духе времени. Так что надо обдумать и работать», — сказал Яцко.