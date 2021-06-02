Глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева не считает, что креативная экономика в ближайшем будущем вытеснит сырьевую. Об этом она сообщила в интервью «360» на полях Петербургского международного экономического форума.

В перспективе креативная экономике может достичь паритета с сырьевой. Но для этого ей нужно вырасти еще в десятки раз.

«Потенциал у этого есть. Но цениться будут не только идеи», — сказала Слащева.

Доля творческих индустрий в валовом национальном продукте ряда стран уже составляет порядка 20-23%. А доля креативной отрасли в продукте Москвы составляет 19%, что практически ставит ее на один уровень с такими мировыми столицами, как Лондон и Нью-Йорк, отметила глава «Союзмультфильма».

Для того, чтобы индустрия развивалась, по мнению Слащевой, нужно вкладываться, во-первых, в системное творческое образование. Креатив должен идти в симбиозе с технологиями. Нужно вкладываться в людей на всех уровнях, помогать им расти. И второе — это инфраструктура.

«Должно быть создано достаточное количество площадок дистрибуции этих творческих идей, не только контента. Как раз для контента платформ для дистрибуции достаточно много. Только российских платформ — 20. Я говорю про доставку разных других творческих индустрий. Изобразительного искусства, моды, народных промыслов, промышленного дизайна. У этого всего пока недостаточно платформ для распространения», — поделилась своим мнением Слащева.

Глава «Союзмультфильма» ранее рассказала о том, почему снимают ремейки «Простоквашино» и «Ну, погоди!».