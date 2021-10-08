Ценам на билеты в кино предсказали понижение

Специалисты Фонда кино рассказали поклонникам экранных искусств, что цены на билеты в кинотеатры скоро начнут снижаться. О таком благоприятном прогнозе написало агентство «Интерфакс».

Эксперты организации объяснили, что нынешний рост цен был продиктован выходом двух голливудских блокбастеров — «Дюна» и «Веном-2».

Директор фонда кино Федор Соснов уверил зрителей, что волатильность цен для билетов в кинотеатры — вполне обычная ситуация, и через две недели стоимость билетов будет такой же, как и раньше.

«Рост цен на билеты в последние недели, безусловно, обусловлен выходом крупных и ожидаемых голливудских релизов „Дюна“ и „Веном 2“, значительная доля сеансов которых состоялась в традиционно более дорогих премиальных форматах. Предполагаем, что через две недели средняя цена понизится», — рассудил Соснов.

Также эксперт призвал не спешить сравнивать цены на билеты в рамках одного месяца и назвал такие сравнения нерепрезентативными.

Отметим, что ранее эксперты писали, что средняя цена на билет в размере почти 305 рублей — это еще не предел, она вполне может вырасти и до 500.