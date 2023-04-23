Эксклюзив 23 апреля 2023, 14:55 «Трудился до конца своих дней». Бард Гладков выразил соболезнования в связи со смертью композитора Муравлева Бард Гладков восхитился трудоспособностью умершего на 99-м году композитора Муравлева YouTube

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Вечером 22 апреля в Москве умер заслуженный деятель искусств РСФСР, композитор Алексей Муравлев. Он прожил большую человеческую жизнь и трудился до конца своих дней, рассказал «360» бард, композитор, заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков.

«Очень жаль, когда коллеги уходят из жизни, но Алексей Муравлев прожил большую человеческую жизнь и работал и трудился до конца своих дней, потому что композитор — это не профессия, а это призвание, люди не могут жить без музыки, поэтому идут туда», — отметил Гладков.

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Он выразил соболезнования в связи со смертью композитора.

«Скорбим и в то же время восхищаемся Алексеем Муравлевым», — добавил собеседник «360».

Композитор родился 2 мая 1924 года в Тбилиси. В 1950-х начал писать музыку для фильмов. Его произведения прозвучали в таких картинах, как «Дом с мезонином», «Волшебная лампа Аладдина», «Василий и Василиса», «Великая Отечественная». В Союзе композиторов России подчеркнули, что творчество Муравлева навсегда останется важной составляющей отечественной музыкальной культуры.