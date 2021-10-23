«Трогательная семейная история». Кинокритик высказался о новом сериале ТНТ про тюрьму, где шутят про пытки

Сериал «Исправление и наказание», о котором заговорили после трейлера с репликой главной героини об изнасиловании в тюрьме, наверняка станет историей перевоспитания отрицательного персонажа, как и в других проектах ТНТ. Об этом «360» сообщил кинокритик Егор Москвитин, который уже посмотрел первую серию.

Москвитин обратил внимание, что все сериалы ТНТ похожи тем, что их героями становятся маргинализированные фигуры, которых пытаются исправить, превратив в положительного персонажа, способного к перевоспитанию. Например, школьный физрук, который на самом деле бывший бандит. В «Исправлении и наказании» тоже будут такие типажи.

Критик напомнил, что режиссером нового сериала ТНТ является Анна Пармас. Она известна по фильмам Авдотьи Смирновой, в которых выступала в качестве сценариста, и по своему собственному фильму «Давай разведемся».

«Она явно хочет рассказать гуманистическую историю, а не какую-то историю садистскую или странную», — заявил он.

Москвитин рассказал, что он уже видел первую серию «Исправления и наказания» на фестивале «Пилот».

«Там не было никакого жесткого юмора, ничего недопустимого или страшного. Наоборот, это была трогательная семейная история о наивной женщине, которая пытается с помощью своей профессии — а она сотрудница ФСИН — перевоспитать своих родственников, которые абсолютно без царя в голове», — поведал эксперт.

После скандала сериал могут отредактировать, считает Москвитин. По его словам, для его создателей это хороший шанс, чтобы пойти навстречу обществу, а для самого общества — продолжать обсуждать проблему пыток в тюрьмах, чтобы эта тема оставалась на повестке.