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    23 октября 2021, 15:23

    «Трогательная семейная история». Кинокритик высказался о новом сериале ТНТ про тюрьму, где шутят про пытки

    Кинокритик Москвитин: сериал Исправление и наказание на ТНТ станет историей про перевоспитание

    Александр Блинов, Екатерина Андронова

    Сериал «Исправление и наказание», о котором заговорили после трейлера с репликой главной героини об изнасиловании в тюрьме, наверняка станет историей перевоспитания отрицательного персонажа, как и в других проектах ТНТ. Об этом «360» сообщил кинокритик Егор Москвитин, который уже посмотрел первую серию.

    «Трогательная семейная история». Кинокритик высказался о новом сериале ТНТ про тюрьму, где шутят про пытки

    Москвитин обратил внимание, что все сериалы ТНТ похожи тем, что их героями становятся маргинализированные фигуры, которых пытаются исправить, превратив в положительного персонажа, способного к перевоспитанию. Например, школьный физрук, который на самом деле бывший бандит. В «Исправлении и наказании» тоже будут такие типажи.

    Критик напомнил, что режиссером нового сериала ТНТ является Анна Пармас. Она известна по фильмам Авдотьи Смирновой, в которых выступала в качестве сценариста, и по своему собственному фильму «Давай разведемся».

    «Она явно хочет рассказать гуманистическую историю, а не какую-то историю садистскую или странную», — заявил он.

    Москвитин рассказал, что он уже видел первую серию «Исправления и наказания» на фестивале «Пилот».

    «Там не было никакого жесткого юмора, ничего недопустимого или страшного. Наоборот, это была трогательная семейная история о наивной женщине, которая пытается с помощью своей профессии — а она сотрудница ФСИН — перевоспитать своих родственников, которые абсолютно без царя в голове», — поведал эксперт.

    После скандала сериал могут отредактировать, считает Москвитин. По его словам, для его создателей это хороший шанс, чтобы пойти навстречу обществу, а для самого общества — продолжать обсуждать проблему пыток в тюрьмах, чтобы эта тема оставалась на повестке.