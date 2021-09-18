Триумфальную арку в упаковке открыли в Париже

Триумфальная арка, обернутая в полиэтиленовую материю серебристого цвета, открылась для посещения в Париже. На упаковку ушло более 25 тысяч квадратных метров серебристой ткани.

Сейчас площадь Шарля де Голля закрыта для движения транспорта. Посетителей пускают посмотреть на инсталляцию только по санитарным пропускам, сообщил ТАСС.

Арку упаковали по проекту американо-болгарского художника Христо (Христо Явашев). Он скончался в прошлом году и не успел претворить его в жизнь самостоятельно.

В работах по драпировке памятника приняли участие 95 человек. Упаковку скрепили тремя тысячами метров троса красного цвета. Стоимость проекта обошлась в 14 миллионов евро. Средства были выделены из Фонда Владимира Явашева. Поддержку оказал Центр искусств и культуры имени Жоржа Помпиду.

Создание инсталляция продолжалось в течение двух месяцев. Она будет открыта для посетителей до 3 октября. Волонтеры проекта дарят желающим кусочки материала, в который упаковали арку.