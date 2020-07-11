«Триумфальную арку» Магритта продали за почти $22,5 млн

На лондонских онлайн-торгах аукционного дома Сhristie’s с молотка ушла картина «Триумфальная арка» бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта. Продана она была более чем за 17,8 миллионов фунтов стерлингов (это почти 22,5 миллионов долларов).

Аукционный дом Сhristie’s разместил информацию о продаже полотна на официальной странице в Twitter.при этом указывается, что оценочная цена картины не превышала 9,5 миллиона фунтов стерлингов (это 12 миллионов долларов).

Как указано на сайте аукционного дома, художник изобразил на своей картине каштан и сумел «запечатлеть его сущность». Рене Магритт, по мнению экспертов, смог передать особое визуальное сходство с известной во всем мире Триумфальной аркой в Париже.

Свое полотно Магритт написал в 1962 году. За историю существования картины у нее сменилось уже три владельца.

Но не только произведения искусства уходят с молотка за баснословные суммы. Видеоигра Super Mario Bros. продолжает бить рекорды. Картридж с версией 1985 года был продан за 114 тысяч долларов на Heritage Auctions. Эта версия — самая первая в серии игр Super Mario Bros. для оригинальной консоли NES. И именно в ней впервые появляется главный злодей Боузер.