Культура 20 июля 2023, 16:24 Tripster: Ростов-на-Дону стал вторым после Санкт-Петербурга по посещаемости театров

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Ростов-на-Дону вошел в тройку городов России по посещаемости театров. Об этом сообщили аналитики Tripster в результате проведенного исследования.

Первое почетное место досталось Санкт-Петербургу, а на третьем разместилась Самара, написал сайт rostovgazeta.ru.

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Около 24,5% россиян рассказали, что в качестве досуга выбирают театры. Чуть меньший процент достался экскурсиям и музеям.