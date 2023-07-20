20 июля 2023, 16:24
Tripster: Ростов-на-Дону стал вторым после Санкт-Петербурга по посещаемости театров
Ростов-на-Дону вошел в тройку городов России по посещаемости театров. Об этом сообщили аналитики Tripster в результате проведенного исследования.
Первое почетное место досталось Санкт-Петербургу, а на третьем разместилась Самара, написал сайт rostovgazeta.ru.
Реклама
Около 24,5% россиян рассказали, что в качестве досуга выбирают театры. Чуть меньший процент достался экскурсиям и музеям.
Театры
Реклама
Реклама