Культура 06 августа 2023, 02:59 Триллер «Оппенгеймер» заработал 500 миллионов долларов Триллер Кристофера Нолана «Оппенгеймер» собрал 500 млн долларов по всему миру РИА «Новости»

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Триллер «Оппенгеймер» с 21 июля смог заработать 500 миллионов долларов. Фильм рассказывает о жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, сообщило издание The Hollywood reporter.

Роль главного героя в киноленте сыграл актер Киллиан Мерфи, известный зрителям своими ролями в фильмах «Темный рыцарь», «Начало» и сериале «Острые козырьки».

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«Оппенгеймер» выпустили в прокат вместе с комедией «Барби».

Режиссер Кристофер Нолан создал такие фильмы, как «Темный рыцарь», «Начало», «Интерстеллар» и другие. «Оппенгеймер» также стал одним из его успешных проектов.

Ранее трейлер российской комедии «Холоп 2» опубликовали на YouTube-канале компании «Централ Партнершип». Премьера самого фильма запланирована на 1 января 2024 года. По сюжету картины бывший мажор Гриша встретит на отдыхе избалованную Катю, которой также предстоит преодолеть немало трудностей на пути к исправлению.